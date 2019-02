Tieners vrijgesproken van groepsverkrachting

Zes tieners uit Tilburg zijn vrijdag bij de rechtbank in Breda vrijgesproken van het stelselmatig verkrachten van een 24-jarige vrouw uit hun woonplaats. Ze waren ervan verdacht dat ze zich in 2017 schuldig maakten aan groepsverkrachting. Dat zou in twee maanden tijd meerdere keren zijn gebeurd.

De verklaringen van de geestelijk beperkte vrouw zijn ‘inconsistent en wisselend’, waardoor de rechtbank die niet zonder meer als bewijs kon gebruiken. Ook ander bewijs, zoals de filmpjes die er zijn van de seks die de mannen met de vrouw hadden, is niet voldoende. De geluiden op de filmpjes zijn voor meerderlei uitleg vatbaar, stelde de rechtbank.

Wel zei de rechtbank dat de jongens ,,profiteerden van de situatie en de beïnvloedbaarheid van de verdachte. Ze hebben alleen aan hun eigen gerief gedacht en hadden weinig respect voor haar. Dat is laakbaar, maar niet strafbaar.’'

De seks stopte nadat de vrouw was verhuisd.