Tieners vast voor autobrand Almelo

De politie heeft zondag twee jongens van dertien en veertien jaar aangehouden voor brandstichting in Almelo (Overijssel). Twee auto’s gingen daar in vlammen op bij een bedrijfspand. De jongens verklaarden direct na hun arrestatie dat het een „uit de hand gelopen kwajongensstreek was”. „Maar wel eentje met grote gevolgen dus”, schreef de politie op Facebook.

Volgens de politie had het weinig gescheeld of ook het bedrijfspand was in brand gevlogen.

Na verhoor worden de jongens weer overgedragen aan hun ouders.