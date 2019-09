Tieners stoppen vuurwapen in prullenbak wc

Twee inzittenden van een auto die in het Gelderse Heerde tegen een woning was gereden, zijn aangehouden na een toiletbezoek bij een buurtbewoner. De buurtbewoner trof na het toiletbezoek van de 19-jarige vrouw uit Zwijndrecht en een 17-jarige jongen uit Den Haag een vuurwapen aan in de prullenbak van de wc, meldt de politie.

Ook de bestuurder van de auto is aangehouden. Deze 18-jarige man uit Dordrecht wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Hij bleek ook een mes bij zich te hebben.

Het ongeval vond zaterdagavond plaats aan de Zwolseweg. De drie verdachten zitten nog vast.