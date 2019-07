Tieners opgepakt voor wapenhandel

Drie tieners zijn deze week opgepakt, omdat ze via internet zouden hebben gehandeld in illegale wapens. De recherche wist onder meer een automatisch wapen te onderscheppen. Dat bleek echt te zijn. Bij huiszoekingen werden ook verschillende soorten munitie in beslag genomen, aldus de politie donderdag.

De verdachten zijn een 18-jarige uit Ede, een plaatsgenoot van 17 en een 18-jarige uit Bennekom. De rechter-commissaris beslist vrijdag of ze vast mogen blijven zitten. De politie denkt dat meer mensen betrokken waren bij de handel.

De politie wil niet zeggen op welke sites de handel gebeurde, hoeveel de jongens daarmee zouden hebben verdiend en hoe lang ze er al mee bezig waren.