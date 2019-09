Tieners opgepakt om mogelijk vuurwapen in klas

Een 16-jarige jongen en even oud meisje zijn vrijdagochtend op een school in Delft aangehouden, na een melding dat een student een vuurwapen bij zich had in een klaslokaal. Agenten troffen op de school aan de Brasserskade inderdaad een wapen aan, meldt de politie.

Na de melding werd de klas volgens een politiewoordvoerder met hulp van de school „vastgehouden”. De twee tieners zijn aangehouden voor verboden wapenbezit. Onderzoek moet volgens de politie uitwijzen om wat voor wapen het precies gaat. De twee verdachten zijn naar een politiebureau gebracht, waar ze worden verhoord.