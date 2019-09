Tieners gezocht om doodtrappen kat in Delfzijl

De politie is op zoek naar twee jongens die een kat zouden hebben doodgetrapt. Dat gebeurde zondag op de Zwaluwoever in Delfzijl. Beide verdachten zijn vermoedelijk rond de 17 jaar oud, meldt de politie op Facebook. Waarom het tweetal het dier zou hebben gedood, is onbekend.

Iemand die de dierenmishandeling zag gebeuren, schakelde direct de politie in en nam de kat mee naar huis.

Een van de daders had kortgeschoren haar en droeg een rood shirt met daarop de letter K. De ander had vermoedelijk een wit shirt aan met de letter S op de voorkant. De politie roept maandag getuigen op zich te melden.