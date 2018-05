Tieners gepakt voor gewelddadige straatroven

Drie tieners zijn opgepakt voor gewelddadige straatroven in Krommenie vorige week. Het gaat om een 16- en een 17-jarige jongen uit de Noord-Hollandse plaats en een 17-jarige jongen uit Wormerveer.

Een 20-jarige vrouw uit Krommenie en een 22-jarige man uit Assendelft werden in de nacht van donderdag op vrijdag op straat beroofd. De man werd door drie jongens van zijn fiets getrapt. Twee van de drie schopten en sloegen hem. Zijn telefoon en fiets werden gestolen. De derde jongen sloeg de vrouw in haar gezicht. Ook haar telefoon werd gestolen. Het drietal sloeg uiteindelijk op de vlucht.

De nacht erop werden een 17-jarig meisje uit Assendelft en een even oude jongen uit Ooltgensplaat op de Heiligeweg door twee jongens belaagd. Het meisje werd in haar gezicht geslagen. De belagers eisten geld en een telefoon. De overvallers besloten toch er zonder buit vandoor te gaan. Na een zoektocht in de omgeving pakte de politie de 16-jarige uit Krommenie en de 17-jarige uit Wormerveer op. De 17-jarige uit Krommenie werd donderdag aangehouden.