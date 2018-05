Tieners gepakt om spoor van vernielde auto’s

Vier tieners zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt voor het trekken van een spoor van vernielingen in Goes. De vier, twee jongens van zeventien en twee van achttien jaar uit Goes en Nisse, worden ervan verdacht vernielingen te hebben aangericht aan meerdere auto’s. Zo is een stoeptegel tegen de achterkant van een auto aan de Lewestraat gegooid.

Ook aan auto’s op de Zomerweg, het Groenedaal, de Schalklaan en de Vogelzangsweg zijn vernielingen geconstateerd. De vier jongens konden worden opgepakt dankzij een van de gedupeerde eigenaren. Die achtervolgde de fietsende vandalen en waarschuwde de politie. Twee agenten op de fiets gingen poolshoogte nemen. Op de Heernisseweg zagen ze vier fietsers uit een brandgang komen die schichtig om zich heen keken. De getuige herkende de vier als de vandalen, waarop de tieners werden opgepakt.

De politie roept getuigen en gedupeerden op zich te melden.