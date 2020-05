Tieners (12) gepakt na berovingen in Middelburg

Twee 12-jarige jongens zijn zaterdag in Middelburg aangehouden voor het plegen van twee berovingen en een poging daartoe. Ze zouden onder meer twee andere jongens van hun frietjes en milkshake hebben beroofd, meldt de politie.

De politie werd rond 14.00 uur gewaarschuwd dat een jongen door twee jongens van zijn rugzak met daarin een spiegelreflexcamera met telelens en (spotting)telescoop was beroofd. De daders zouden het fietsende slachtoffer op de Walcherseweg hebben overmeesterd en hebben gedwongen zijn spullen af te staan. Daarna gingen ze er op hun fiets vandoor.

Terwijl verschillende agenten op zoek waren naar de daders en een burgernetactie liep, werd een nieuwe beroving gemeld. In de buurt van waar het eerste slachtoffer zijn spullen had moeten afstaan, werden twee jongens beroofd van hun frietjes en milkshake. Daarop doorzochten agenten de wijk, en na een korte zoektocht werd een van de twee 12-jarigen gevonden. Ook de tweede verdachte werd vervolgens snel opgespoord.

Kort daarna meldde zich opnieuw iemand bij de politie, met het verhaal dat er in de buurt van de twee andere berovingen nog een jongen was overmeesterd. Ditmaal slaagde de poging echter niet en vertrok het duo zonder buit.

Beide verdachten worden gehoord. Ze zouden de rugzak in de buurt van het station in Middelburg, met inhoud, hebben gedumpt. De rugzak is teruggevonden, maar zonder inhoud.