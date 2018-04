Tienermeisjes veroordeeld voor steekpartij

Drie meisjes van destijds vijftien jaar die vorig jaar een leeftijdsgenootje neerstaken bij metrohalte Postjesweg in Amsterdam, zijn veroordeeld tot jeugddetentie. Hoewel niet precies vastgesteld kon worden wie er heeft gestoken, vindt de rechtbank in Amsterdam dat zij alle drie schuldig zijn aan poging tot doodslag.

De meisjes gingen met zijn drieën op het slachtoffer afgegaan. Ze werd met een mes in haar borst, buik en heup gestoken.

Aanleiding voor de steekpartij op 24 juli was een ruzie tussen twee groepen meisjes op social media. De meisjes zouden gaan ‘praten’, maar er ontstond een vechtpartij waarbij het slachtoffer werd gestoken.

Twee meisjes kregen zes maanden jeugddetentie. Een derde meisje krijgt 240 dagen jeugddetentie, waarvan 93 voorwaardelijk. Ze moeten zich ook laten behandelen voor hun gedrag en hun slachtoffer samen ruim 1000 euro betalen. De rechtbank vond dat het neergestoken meisje ook zelf een rol had, omdat zij de ontmoeting mede had georganiseerd en ook een mes had meegenomen.