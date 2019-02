Tiener veroordeeld voor diefstal zes AED’s

Een 16-jarige jongen uit Utrecht is tot drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie en 120 uur taakstraf veroordeeld wegens straatroven en diefstal van zes hartmassage-apparaten (AED’s). Hij deed niets met de AED’s en verborg ze in de kelderbox van zijn woning.

De Utrechter nam de AED’s op drie verschillende momenten in april en mei van vorig jaar weg, onder meer op Utrecht Centraal en de Vredenburgpassage in zijn woonplaats. De rechtbank zegt het in haar vonnis de jongen zwaar aan te rekenen dat het hier gaat om levensreddende apparaten.

Verder pleegde hij samen met een 15-jarige plaatsgenoot straatroven. Zijn handlanger kreeg daarvoor 80 uur taakstraf. De tieners gaven als motief op dat ze het voor de lol deden en chaos wilden trappen. Beide jongens hebben de misdrijven bekend. Uit onderzoek is volgens de rechtbank gebleken dat bij hen sprake is van een stoornis. Ze moeten verplicht worden behandeld.