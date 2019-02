In Tilburg is zaterdagmiddag een 15-jarige jongen aangehouden na de overval op een pakketbezorger. De bezorger werd door een van de vier overvallers bedreigd met een vuurwapen. Hij raakte niet gewond. Wel gingen de overvallers er met een aantal mobiele telefoons vandoor, meldt de politie.

Toen agenten de vier mogelijke verdachten later in de omgeving zagen lopen, zetten zij de achtervolging in. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost.