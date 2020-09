Tiener opgepakt voor brandstichting in Eindhoven

Een 18-jarige man uit Helmond is bijna twee maanden na de brandstichting in een woning aan de Moreelselaan in Eindhoven opgepakt, meldt de politie. Bij die brand op dinsdag 21 juli raakte een 16-jarige bewoner ernstig gewond.

De brand ontstond destijds rond 03.00 uur aan de voorzijde van de woning. Getuigen spreken over een harde knal en glasgerinkel. Zij zagen daarna iemand op een scooter wegrijden.

In de woning waren ook de moeder en zus van het slachtoffer. In de woning van de verdachte is huiszoeking gedaan en hij zal volgens de politie uitgebreid worden gehoord.