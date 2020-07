Een meisje is zaterdagochtend vroeg om het leven gekomen nadat ze vermoedelijk is aangereden op de Zeedijk in Zuiderwoude (Noord-Holland). De politie denkt dat de veroorzaker van het ongeval is doorgereden. De tiener, van wie de identiteit nog niet bekend is, werd rond 04.00 uur aangetroffen en reanimatie mocht niet meer baten.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht en vraagt getuigen en betrokkenen zich te melden.