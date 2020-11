Een tiener is dinsdagavond ernstig gewond geraakt bij een steekpartij op de Urkersingel in Rotterdam. Het slachtoffer was volgens de politie aanspreekbaar, maar moest met spoed naar het ziekenhuis.

Aan de steekpartij ging een ruzie tussen de jongen en één of meerdere personen vooraf. De politie is op zoek naar getuigen van de ruzie en de steekpartij.