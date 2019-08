De politie in Breda heeft een tiener aangehouden die verdacht wordt van het doden van een meisje. Het gaat om een mogelijke steekpartij in een woning aan de Bilderdijkstraat in Breda. Het meisje was volgens een woordvoerder 15 of 16 jaar oud.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De melding van een steekincident kwam om 14.15 uur binnen bij de politie. Daarop werd een traumahelikopter ingeschakeld. Ook waren er politieauto’s en ambulances aanwezig.