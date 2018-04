Tiener (15) vast voor 4 gewapende overvallen

Een vijftienjarige jongen uit Eindhoven wordt verdacht van vier gewapende overvallen in het Eindhovense stadsdeel Woensel-Noord. De overvallen werden gepleegd tussen 13 maart en 7 april. De politie hield de tiener vrijdagmiddag aan. Hij zit vast voor verhoor.

De jongen wordt verdacht van overvallen op een cafetaria, een tankstation (twee keer) en een supermarkt. Ze werden in tijdsbestek van een maand gepleegd. De politie kwam de jongen op het spoor mede doordat het signalement van de dader telkens overeenkwam en dat de overvallen rond sluitingstijd plaatsvonden. Bij de overvallen werden een mes en een op een vuurwapen lijkend voorwerp gebruikt. Twee keer werd een geldbedrag buit gemaakt.

Na de aanhouding onderzochten agenten de woning van de verdachte in Eindhoven. Daarbij vonden ze onder meer een imitatievuurwapen. Dit is in beslag genomen.