Een 14-jarige jongen is ernstig gewond geraakt door een steekpartij aan de Montessoriweg in Rotterdam-Zuid. De tiener is in het ziekenhuis opgenomen. De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden. Een derde verdachte is nog op de vlucht.

Het motief van de dader is vooralsnog onbekend. Ook is nog onduidelijk of het gaat om een leerling van het in de straat gelegen Montfort College.