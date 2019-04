Tienduizenden ongelukken door huisdieren

Zo’n 60.000 patiënten belanden in Nederland jaarlijks op de spoedeisende hulp door toedoen van hun dier, bleek dinsdag uit cijfers van het Spaarne Gasthuis.

Twee weken ging het mis met Bikkel. Normaal gesproken is de 12-jarige reu van Marius Nieuwenhuis uit Lisse de rust zelve. „In een van zijn zeldzame dolle buien pikte hij een sok uit de wasmand”, vertelt Nieuwenhuis. „Ik probeerde het kledingstuk uit zijn bek te trekken, maar dat lukte niet. Die sok was zijn prooi en die liet hij niet zo maar los.”

Even later zag hij dat de hond weer lag te slapen met de sok dicht bij hem op de vloer. Toen Nieuwenhuis de sok probeerde te pakken, werd Bikkel wakker en beet hij in zijn hand. „Opeens was onze oude Bikkel een verscheurende jachthond. Mijn duim zat muurvast in zijn bek. Uiteindelijk kreeg ik door het dichtknijpen van zijn neus mijn duim weer vrij.”

Spoedeisende hulp

Hoewel een bezoekje aan de spoedeisende hulp niet nodig was, ging Nieuwenhuis nog wel even langs de huisarts voor een tetanusprik.

Volgens het wetenschappelijke rapport van het ziekenhuis zijn de meeste slachtoffers vrouwen van middelbare leeftijd. In een op de vijf situaties gaat het om kinderen. Ruim de helft van de ongelukken bij vrouwen worden door paarden veroorzaakt; voor mannen vormen honden het grootste gevaar. Katten staan op de derde plek van boosdoeners.

Dieren zijn vaak indirect de oorzaak van een ongeval. Zo noemt het rapport dat een hond in een sloot viel. De eigenaar van het dier sprong in de sloot om het te redden, en brak daarbij zijn knie.

De onderliggende boodschap van de studie is serieus. „We willen hiermee mensen op de hoogte brengen van de mogelijke gevaren, zodat ongevallen in de toekomst voorkomen kunnen worden”, verklaart chirurg Eva van Delft van het ziekenhuis.