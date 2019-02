Tienduizenden mensen vroegen om stemhulp

Met nog precies drie weken te gaan tot de provinciale verkiezingen hebben vele tienduizenden mensen al om een stemadvies gevraagd. Ze gaven antwoord op de stellingen die de StemWijzer en het Kieskompas aan ze voorschotelden.

De StemWijzer is beschikbaar in zeven provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Limburg en Flevoland. De lijsten met stellingen zijn in totaal al meer dan 190.000 keer volledig ingevuld, zegt de maker van de StemWijzer, het instituut ProDemos. De lijst van Overijssel kwam op 6 februari online, de andere zes volgden een week later.

Het Kieskompas heeft lijsten gemaakt voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Groningen en Drenthe. Die zijn bijna 55.000 keer ingevuld. Noord-Holland volgt vrijdag. In Gelderland zijn aparte lijsten gemaakt voor vier streken, namelijk Achterhoek en Liemers, Arnhem-Nijmegen, Rivierenland en Veluwe-Vallei. In Noord-Holland heeft het Kieskompas zelfs negen kompassen gemaakt. Iemand in Alkmaar krijgt enkele andere stellingen te zien dan iemand in Amsterdam, Haarlem of Het Gooi. „Stel dat je één kompas maakt voor de hele provincie, dan heb je onderwerpen die in de ene streek een thema zijn, terwijl het grote deel van de inwoners niet weet waar het over gaat. Dit zijn onderwerpen die een kleinere impact hebben en dus dichter bij de mensen staan”, legt directeur Willem Blanken uit.

Het Kieskompas en ProDemos weten niet welke partijen veel naar voren komen bij de einduitslag. Zulke gegevens houden ze niet bij.

Nederlanders kiezen op woensdag 20 maart de Provinciale Staten in alle twaalf provincies. Daarnaast wordt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gestemd voor kiescolleges. De leden daarvan stemmen, net als de nieuwe Statenleden, voor de Eerste Kamer. Daarnaast zijn in heel Nederland waterschapsverkiezingen.