Tienduizenden huishoudens Gooi zonder stroom

In het Gooi zitten tienduizenden huishoudens zonder elektriciteit. Dat komt doordat een hoogspanningsstation in 's-Graveland door nog onbekende oorzaak is uitgevallen, zegt een woordvoerder van netbeheerder TenneT. Medewerkers zijn erbij om de storing te verhelpen.

Verschillende mediabedrijven zoals RTL, NOS en Radio 538 hebben last van de storing en werken op noodstroom.

De stroom is uitgevallen in Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden, Blaricum, Laren en omgeving. De storing zou tot 11.15 uur duren.