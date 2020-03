Tienduizenden bidden online mee vanwege coronavirus

Tienduizenden gelovigen hebben woensdag meegedaan aan de Dag van Nationaal Gebed. Via verschillende onlinekanalen konden mensen gebedsverzoeken indienen voor onder meer hulpverleners, familieleden van corona-slachtoffers en mensen die belangrijke beslissingen moeten nemen. Zo’n 70.000 keken mee met een livestream van de EO. Via Groot Nieuws Radio luisterden ook tienduizenden christenen mee.

Initiatiefnemer Mark de Boer: „Het woord dat deze dag voor mij kenmerkt is: ongekend. De betrokkenheid vanuit heel Nederland, België en ver daarbuiten overtrof al mijn verwachtingen. Ik ben er stil van.” Op een digitale gebedsmuur werden circa 2000 gebedsverzoeken achtergelaten.

EO-presentatrice Marleen Stelling spreekt van een „ontroerende dag”. „Het was een hele mooie, ontroerende dag. In mij zit ook een scepticus die denkt: bidden? Heeft dat zin? Moeten we niet vooral aan het werk? Maar ik heb echt gezien hoe gebed de mensen die ik mocht ontmoeten voedt, juist in deze tijd.”

Het coronavirus heeft in Nederland inmiddels aan 58 mensen het leven gekost. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte woensdagmiddag bekend dat 2051 aangetoond besmet zijn geraakt.