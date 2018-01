Tienduizend nemen duik in Scheveningen

Zo’n tienduizend mensen hebben maandag de wind en het koude water getrotseerd en zijn het nieuwe jaar begonnen met een duik in de koude zee in Scheveningen. De traditionele opening van het jaar bij het strand werd voor de 59e keer georganiseerd.

Door de harde wind en de hoge golven was het nog wel even onzeker of de duik in Scheveningen wel kon doorgaan. Op oudejaarsdag was er volgens de organisatie nog druk overleg met de hulpdiensten. Maar doordat de wind ging liggen, kon het jaarlijkse evenement maandag toch doorgang vinden.

Zestig deelnemers doken in zee in badkleding geïnspireerd op de badmode uit het begin van de twintigste eeuw. In 2018 is het precies 200 jaar geleden dat in Scheveningen het eerste badhuis van Nederland opende.

Behalve in Scheveningen konden liefhebbers ook op 139 andere locaties in Nederland en 22 locaties in het buitenland 2018 met een plons in het water beginnen. Van Ameland tot Zuid-Limburg en van Domburg tot Delfzijl gingen in totaal ruim 50.000 mensen het water in.