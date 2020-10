Tien regio’s voldoen aan voorwaarde voor status ‘zeer ernstig’

In 10 van de 25 veiligheidsregio’s zijn de afgelopen week zo veel coronabesmettingen vastgesteld, dat ze voldoen aan de voorwaarden voor de status ‘zeer ernstig’. Dat is een nieuw risiconiveau. De nieuwe status staat op een zogenoemde routekaart waarmee het kabinet de verspreiding van het virus onder controle wil krijgen. Op de kaart staan verplichte en mogelijke maatregelen.

De situatie is ‘zeer ernstig’ wanneer in zeven dagen tijd meer dan 250 besmettingen op elke 100.000 inwoners zijn vastgesteld, staat op de routekaart die de Volkskrant dinsdag naar buiten bracht.

De situatie is het ergst in de regio Amsterdam-Amstelland. Daar zijn de laatste zeven dagen 411,4 besmettingen op elke 100.000 inwoners vastgesteld. Rotterdam-Rijnmond volgt daar vlak achter met 407,6 positieve tests op elke 100.000 mensen. Haaglanden telt 347,5 coronagevallen per 100.000 burgers. De andere regio’s boven de grens zijn Zuid-Holland Zuid (324,4), Utrecht (316), Zaanstreek-Waterland (302,9), Hollands Midden (285,1), Brabant-Zuidoost (260,7), Gooi en Vechtstreek (259,8) en Twente (256,7).

De categorie daaronder is ‘ernstig’. Aan de voorwaarden daarvoor (150 tot 250 positieve tests per 100.000 mensen) voldoen Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Kennemerland, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Limburg-Noord.

Noord-Holland Noord, Zeeland en Zuid-Limburg voldoen aan de voorwaarden voor de categorie ‘zorgelijk’ (50 - 150 positieve testen per 100.000 inwoners). Geen enkele veiligheidsregio past in het laagste risiconiveau, ‘waakzaam’ (minder dan 50 positieve testen per 100.000 inwoners).

Nederland als geheel telde in de afgelopen zeven dagen 252,3 besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee zou Nederland ook in de categorie ‘zeer ernstig’ vallen.