Tien opgepakte leden No Surrender weer vrij

De tien leden van motorclub No Surrender die vrijdag werden aangehouden nadat hun clubhuis in Haarlem was doorzocht, zijn weer op vrije voeten. De politie bevestigt berichtgeving daarover van het Noordhollands Dagblad. De laatste verdachte is zaterdagmiddag vrijgelaten.

De tien mannen (van 17 tot 55 jaar) werden aangehouden omdat ze de Opiumwet zouden hebben overtreden. De burgemeester heeft het pand gesloten. Er was „meer dan vermoedelijk” sprake van harddrugs en verboden wapens in het clubhuis. Het clubhuis van No Surrender staat op gemeentegrond en clubhuizen van motorclubs zijn in de gemeente Haarlem niet toegestaan. Nu bovendien blijkt dat zich in het pand criminele activiteiten voordoen, wil de gemeente er onmiddellijk een eind aan maken.

De aanpak van motorclubs heeft een hoge prioriteit voor de politie. Die stelt dat outlaw bikers regelmatig betrokken zijn bij criminele of ondermijnende activiteiten.