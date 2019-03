Tien maanden voor brandstichting vluchtauto

De rechtbank in Den Haag heeft de 29-jarige Hichaam C.P. veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf, conform de eis van het Openbaar Ministerie, voor het in brand steken van een auto in Rotterdam, in april 2017. De auto was gebruikt als vluchtauto bij de dubbele liquidatie van vader en zoon René en Renéetje van Doorn, die vooralsnog onopgelost is.

De twee slachtoffers (49 en 23 jaar oud) werden op 25 april 2017 op de parkeerplaats bij sportschool in Zoetermeer doodgeschoten. De daders vluchtten in een donkere auto, die even later in Zoetermeer brandend werd teruggevonden. Zij maakten een echtpaar hun auto afhandig en reden daarmee verder. Dit voertuig werd brandend in Rotterdam aangetroffen. C.P. werd een uur na de brandstichting in de buurt daarvan aangehouden. Hij heeft ontkend iets met de zaak te maken te hebben.

De veroordeling van de man geldt ook het bezit van pepperspray en een hoeveelheid softdrugs.