Tien maanden jeugddetentie voor bedreigen caissière

Een 20-jarige man uit Utrecht is vrijdag veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie, waarvan de helft voorwaardelijk, vanwege het bedreigen van een supermarktcaissière. De verdachte bedreigde de caissière van Albert Heijn vorig jaar juli in Utrecht. Zij moest van hem vals briefgeld omwisselen in haar kassa. Als ze daaraan niet mee zou werken, dreigde de verdachte haar familie iets aan te doen.

De man stuurde verscheidene mensen de supermarkt in met valse briefjes van 50 euro. Hij dwong de caissière mee te werken aan de zwendel door te dreigen haar familie ‘kapot te maken’. Het slachtoffer verklaarde bang te zijn en nam het valse papiergeld aan.

De verdachte is berecht via het jeugdstrafrecht omdat hij licht verstandelijk beperkt is. De straf valt lager uit dan de 18 maanden die de officier van justitie had geëist. Dat komt volgens de rechtbank in Utrecht doordat niet alle feiten bewezen zijn. Daarnaast is het volgens de rechter belangrijk dat hij meewerkt aan behandelingen die zijn gericht op het verbeteren van zijn leven. Hij moet terug naar school en op zoek naar een zomerbaan.