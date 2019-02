Tien leden Satudarah uit Geleen horen vonnis

Tien leden van de Geleense motorbende Satudarah horen vrijdag of de rechtbank in Roermond ze schuldig acht aan afpersing, vrijheidsberoving, wapenbezit, witwassen, mishandeling en drugsdelicten. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van drie tot dertien jaar tegen de mannen geëist.

De president van de club zou volgens het OM de hoogste straf moeten krijgen. Het OM verdenkt de 42-jarige man van witwassen, het afpersen van vijf mensen, wapenbezit, vrijheidsberoving en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Satudarahbaas werd eerder veroordeeld voor het doden van twee mensen in 1997 en 2008.

De tien leden werden in december 2017 aangehouden. Zeven van hen stonden in december terecht, drie anderen in januari. Bij de invallen in een clubhuis en woningen van het tiental werden grote sommen geld, wapens en motoren in beslag genomen.