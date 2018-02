Tien kerken Goes samen in helpdesk voor burger die weg naar gemeente niet vindt

Tien kerken in Goes gaan nauwer samenwerken om burgers te helpen die de weg naar gemeentelijke instanties niet meer vinden. Onder de naam Diamant Goes vormen de diaconieën van de deelnemende kerken samen een bereikbaarheidsteam, een helpdesk, om een luisterend oor te bieden aan hulpzoekenden en hen verder te helpen.

Diamant Goes is een onderdeel van het enkele jaren geleden opgerichte Diaconaal Platform Goes (DPG). In dat platform werken de diaconieën van de meeste kerken in Goes samen. Dat zijn tot op heden: het kerkgenootschap Leger des Heils, PKN-gemeente Goes (Vredeskerk), PKN-gemeente Kloetinge, PKN-gemeente ’s-Heer Hendrikskinderen, Evangelische Rafael gemeente, Vrije Evangelische gemeente Goes, Gereformeerde Gemeente Goes, Christelijke Gereformeerde Gemeente Goes, PKN-gemeente De Levensbron en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Daarnaast zijn enkele kerken meer op afstand betrokken of worden binnenkort bij het DPG betrokken.

Het eerste resultaat is het zogenaamde bereikbaarheidsteam onder de naam Diamant Goes. Na de presentatie ervan gisteren in het voormalige stadhuis van Goes werd ook een gezamenlijke verklaring ondertekend met de gemeente Goes. Daarin wordt een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen voor een goede samenwerking met de gemeente, vanuit ieders onderscheiden verantwoordelijkheid.

De vrijwilligers bij Diamant Goes kijken eerst of de hulpvragen opgelost kunnen worden via het aanbod aan voorzieningen van de gemeente Goes. Lukt dat uiteindelijk niet, dan worden vanuit de deelnemende kerken hulpverleners ingeschakeld. Omgekeerd kan het ook zo zijn dat bestaande organisaties zoals het SMWO vragen neerleggen bij Diamant Goes.

Door de invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet, de veranderingen in de Wmo/AWBZ en de maatregelen in het passend onderwijs krijgen gemeenten een grotere verantwoordelijkheid, terwijl de beschikbare middelen afnemen. Wethouder André van der Reest (SGP/ChristenUnie) van Goes zei gisteren bij de ondertekening blij te zijn met de hulp van de kerken. Door de nieuwe wetgeving moet in gemeenten steeds meer een beroep worden gedaan op vrijwilligers vanwege de slinkende budgetten vanuit het Rijk. “Diamant Goes geeft een positieve impuls aan die capaciteit aan vrijwillige hulpverleners in onze gemeente.”

De naam Diamant Goes verwijst naar Diaconie en Mantelzorg (waaronder vrijwilligershulp). Tegelijkertijd is er de associatie met de veelkleurige weerkaatsing van het zonlicht. “We hopen dat ons werk in al zijn kleurschakeringen (verschillen in kerken) op mag lichten in de Goese samenleving door belichting van de Bron van het Leven”, zegt voorzitter Kees Eckhardt van het DPG desgevraagd. Diamant Goes is nu naar buiten toe voortaan het gezicht van het diaconaal platform, zegt Eckhardt. “Diaconieën richtten zich in het verleden veelal op de eigen leden, maar door deze samenwerking wordt de oorspronkelijke gerichtheid van diaconieën naar buiten de gemeente extra inhoud gegeven.”

Eckhardt legt uit dat er ongeveer tachtig tot honderd diaconale platforms in ons land actief zijn, de werkwijze kan per platform verschillen. Het platform in Goes startte zo’n anderhalf jaar geleden. Twintig tot dertig betrokkenen komen regelmatig samen. Naast vertegenwoordigers van de diaconieën schuiven ook vrijwilligersorganisaties aan zoals de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en Stichting Vluchtelingenwerk. Het bereikbaarheidsteam wordt geheel bemand door vrijwilligers. Het is vanaf volgende week bereikbaar onder: info@diamantgoes.nl en op nader aan te kondigen tijden onder 0113-405172.