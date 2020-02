Tien jaar celstraf voor doden baby Hengelo

De rechtbank in Almelo heeft een 38-jarige man uit Hengelo tien jaar cel opgelegd voor het doden van zijn bijna negen maanden oude dochtertje. Volgens de rechtbank heeft de man in februari 2016 opzettelijk zo veel letsel bij het kindje veroorzaakt, dat het een dag later overleed.

De man was op de bewuste dag alleen met het meisje thuis en zegt dat zij uit zijn armen viel, maar de rechtbank vindt dat niet te rijmen met de vastgestelde verwondingen. De baby liep zwaar hersenletsel, bloeduitstortingen en botbreuken op. Volgens de rechtbank zijn daarvoor krachten nodig die vergelijkbaar zijn met een val van meerdere verdiepingen. Omdat een medische oorzaak en aangeboren letsel zijn uitgesloten, kan alleen opzettelijk bruut geweld de oorzaak zijn geweest, aldus de rechtbank.

Tegen de man was zes jaar celstraf geëist. De rechtbank rekent het hem echter zeer zwaar aan dat hij ernstig geweld heeft gebruikt tegen een weerloze baby, de hulpdiensten niet heeft ingeschakeld en in het ziekenhuis heeft gelogen over het ontstaan van de verwondingen. Omdat hij ook geen openheid van zaken heeft willen geven, is een hogere straf gerechtvaardigd, aldus de rechtbank.