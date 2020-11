Tien jaar cel voor wurgen vrouw in Den Haag

De rechtbank in Den Haag heeft de 42-jarige Romzi Y. veroordeeld tot tien jaar cel wegens het wurgen van zijn 39-jarige vrouw. De man doodde haar op 28 september vorig jaar in haar woning in Den Haag. Hij zou het eind van hun relatie niet hebben kunnen verkroppen. Het Openbaar Ministerie had zestien jaar cel geëist wegens moord, maar voor een vooropgezet plan achtte de rechtbank het bewijs niet geleverd.

Y. had kort voor het geweld tegen verschillende mensen gezegd dat hij zijn vrouw zou doden en daarna zichzelf. Ook staat volgens de rechtbank vast dat het slachtoffer heel bang was dat de man haar iets zou aandoen. Toch is dat niet genoeg om aan te nemen dat Y. een plan heeft gehad om de vrouw te doden, oordeelt de rechtbank. Doodslag is wel bewezen, aldus de rechtbank.

Y. heeft zelf verklaard dat hij het slachtoffer tijdens een ruzie in een opwelling heeft gewurgd. Het OM vond dat geen geloofwaardige verklaring.

Het paar had samen twee kinderen. De oudste zoon vond het levenloze lichaam van de vrouw een dag later, in het bed waar Y. haar had van het leven had beroofd.