Tien jaar cel voor wurgen vrouw Hendrik-Ido-Ambacht

De rechtbank in Dordrecht heeft een 29-jarige man tien jaar cel opgelegd wegens het wurgen van zijn 23-jarige vrouw. Het geweld deed zich in november vorig jaar voor in de flat van het paar aan de Perengaarde in Hendrik-Ido-Ambacht. De man meldde zich na een week bij de politie. Het stoffelijk overschot van het slachtoffer heeft al die tijd in de woning gelegen.

Het jonge echtpaar was afkomstig uit Iran. De vrouw was twee maanden voor haar gewelddadige dood naar Nederland gekomen. Er zou al eerder sprake zijn geweest van huiselijk geweld. De rechtbank verwierp het verweer van de man dat hij uit zelfverdediging zou hebben gehandeld.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.