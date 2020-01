Tien jaar cel voor schieten op kinderen in Helmond

De 22-jarige Youssef S. is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf omdat hij in een druk winkelgebied in Helmond het vuur opende op een auto. Twee toevallig passerende kinderen raakten daardoor gewond.

S. schoot op 21 januari vorig jaar op een druk kruispunt vanuit een rijdende auto in de richting van een andere auto, waarbij een man stond met wie hij een conflict had. Hij deed dat zonder goed te kijken, voorovergebogen en met zijn arm achteruit gestoken.

De drie inzittenden van de auto bleven ongedeerd omdat ze op tijd wegdoken, maar een 2-jarig meisje dat achterop de fiets bij haar moeder zat, werd in haar been geraakt. Een 15-jarige scholiere liep een schampschot aan haar arm op. Ook een andere voorbijganger werd geraakt, maar raakte niet gewond.

De rechtbank in Den Bosch rekent het S. zwaar aan dat de slachtoffers en ook andere voorbijgangers getraumatiseerd zijn door de schietpartij en noemt het een wonder dat er geen doden zijn gevallen.