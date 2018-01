Tien jaar cel voor moordpoging Kerkrade

Een 41-jarige man uit Landgraaf is door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot tien jaar cel voor een moordpoging op een 39-jarige man uit Kerkrade. Hij moet deze man ook een schadevergoeding betalen van 135.000 euro, omdat hij een blijvende dwarslaesie opliep.

De man stond terecht voor het neerschieten van de Limburger op 27 april vorig jaar op de Kokelestraat in Kerkrade. Dat gebeurde vanuit een rijdende auto. Buurtbewoners vonden het ernstig gewonde slachtoffer en waarschuwden de politie.

De man uit Landgraaf heeft altijd ontkend dat hij iets met de schietpartij te maken had. De rechter ging daar echter niet in mee, onder meer omdat hij op beveiligingsbeelden is gezien, zijn DNA op een patroonhuls is gevonden en er schotresten in zijn auto zijn aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie had veertien jaar cel tegen de man geëist.