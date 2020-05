Tien jaar cel voor doden Utrechtse studente

De rechtbank in Utrecht heeft maandag de 26-jarige Lorenzo S. veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens het doden van zijn vriendin, de 23-jarige Dunja Lahnachi. S. wordt niet veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, zoals het Openbaar Ministerie naast de celstraf wel had geëist.

De man mishandelde begin vorig jaar zijn vriendin zo ernstig, dat zij vier dagen later aan haar verwondingen overleed. Het slachtoffer was tegen haar hoofd geschopt en geslagen. Ook was haar keel dichtgeknepen en haar neus en mond dichtgedrukt. Volgens de rechtbank kan het niet anders dat S. daarvoor verantwoordelijk is. De verdachte had verklaard dat ze boos op hem was toen hij te laat thuis kwam. Tijdens de ruzie zou ze verkeerd zijn gevallen, maar de rechtbank gelooft het verhaal van S. niet.

Buren in de Max-flat waarschuwden de politie nadat ze wakker waren geworden van de heftige ruzie. De politie forceerde de voordeur van de woning en trof een chaos aan, met bloed op tal van plaatsen in het appartement. S. lag onder het zwaargewonde slachtoffer en deed alsof hij bewusteloos was.

Volgens de rechtbank wordt S. niet veroordeeld tot tbs, omdat onderzoekers niet konden vaststellen in hoeverre zijn persoonlijkheidsstoornis van invloed is geweest op het plegen van het misdrijf. Ook kan de kans op herhaling bij verdachte niet goed worden ingeschat.