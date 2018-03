Tien jaar cel voor doden bejaarde moeder

De 54-jarige Hans W. en zijn 55-jarige vrouw Susanna H. moeten tien jaar de cel in voor de dood van hun moeder en schoonmoeder. De rechtbank in Amsterdam vindt het bewezen dat zij de tachtigjarige vrouw in juni 2016 hebben vergiftigd met een overdosis van de pijnstiller oxycodon, in haar woning aan het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost.

De straffen wijken af van de eis van het Openbaar Ministerie (OM), die de rechtbank had gevraagd de twee zestien jaar op te sluiten. Volgens de rechtbank is het stel verantwoordelijk voor het plegen van doodslag en niet moord, waardoor de straf lager uitvalt. De rechters hebben niet kunnen vaststellen dat er een voorafgaand plan was om het slachtoffer te doden.

Het was de verdachten vermoedelijk te doen om de erfenis, waar W. als enige recht op had. De bejaarde vrouw, die dementerend was, werd door haar zoon en zijn vrouw geïsoleerd en zij was ernstig verwaarloosd. Haar jaren geleden overleden man had fortuin gemaakt in het vastgoed. Met twee broers zou er ruzie zijn geweest over de erfenis.

De rechtbank kwam onder meer tot het oordeel aan de hand van een door de politie afgeluisterd gesprek in W.’s auto. Daarin bespraken de verdachten, die alles ontkennen, de zaak gedetailleerd. „Zolang wij niet bekennen weten hun niet wie het gedaan heeft en kunnen we niet worden veroordeeld”, zei hij. Daarnaast beschikte H. als enige in de kring rond het slachtoffer over oxycodon. De rechtbank houdt haar man ervoor verantwoordelijk dat hij de dodelijke hoeveelheid heeft toegediend. Vervolgens hebben ze gewacht met het bellen van de hulpdiensten totdat het slachtoffer was overleden.

Het OM bestudeert de uitspraak en bepaalt later of hoger beroep wordt aangetekend tegen het vonnis.