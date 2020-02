Tien jaar cel geëist voor doodslag op vrouw om borstimplantaten

Tegen een 41-jarige Pool is tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist, omdat hij zijn vriendin in Emmeloord in juni vorig jaar zou hebben gedood. Aanleiding zou een bezoek van de vrouw aan een mannelijke arts zijn geweest om te praten over borstimplantaten.

De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, was zo boos over het bezoek aan de arts, dat hij in de kliniek met een mes had gedreigd iedereen dood te steken. Later in die week wist hij de flat van de vrouw binnen te komen en wurgde hij haar, denkt het Openbaar Ministerie.

Voor de rechtbank in Lelystad bleek woensdag dat de relatie tussen de twee problematisch was. Telkens als de vrouw er een punt achter wilde zetten, dreigde de man zichzelf of haar te doden. Hij deed ook meerdere zelfmoordpogingen.

De Pool zegt dat hij een black-out heeft gehad en zich niets kan herinneren. Uit onderzoek is echter gebleken dat hij zijn moeder belde en bekende dat hij zijn vriendin had gewurgd. Aan een vriend stuurde hij beelden van het lichaam.

Het OM spreekt van egocentrisch en manipulerend gedrag. De man is verminderd toerekeningsvatbaar omdat hij verschillende stoornissen heeft.

De uitspraak is op 11 maart.