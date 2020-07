Tien jaar cel geëist voor doden echtgenote Hendrik-Ido-Ambacht

Een 28-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht, die wordt verdacht van het doden van zijn 23-jarige vrouw, hoorde dinsdag in de rechtbank in Dordrecht een gevangenisstraf van tien jaar tegen zich eisen. De politie vond het slachtoffer eind november 2019 in een woning aan de Perengaarde, nadat de man zelf naar het politiebureau was gekomen met het verhaal haar gedood te hebben.

De verdachte vertelde de politie dat zijn vrouw hem had aangevallen, hij zichzelf had verdedigd en dat haar lichaam in zijn huis lag. Uit onderzoek bleek later dat zij al enkele dagen of een week eerder moet zijn overleden. De verdachte, een kennisimmigrant uit Iran, is daarop direct aangehouden.

Tijdens het eerste verhoor vertelde de man dat zijn vrouw hem het leven zuur maakte, jaloers was en regelmatig agressief gedrag vertoonde. Op de dag van haar dood zou ze hem zo ernstig hebben mishandeld, dat hij vreesde voor zijn leven. Hij heeft haar toen bij de keel gepakt en gewurgd.

Uit onderzoek blijkt dat zijn verhaal ten dele zou kunnen kloppen. „Maar,” zei de officier dinsdag op zitting in de rechtbank in Dordrecht, „omdat het slachtoffer overleden is, kan niet worden vastgesteld of de verdachte over alles de waarheid spreekt.” De officier is niet van mening dat er sprake is van noodweer. De verdachte heeft volgens de officier de grenzen van de noodzakelijke verdediging ruim overschreden. „Tijdens de mishandeling kon hij haar van zich afduwen en de woning verlaten en de politie waarschuwen”, aldus de officier. Ook tijdens het wurgen had de verdachte nog kunnen stoppen. Verder neemt de officier het de verdachte zeer kwalijk dat hij na haar dood meer dan een week zijn mond heeft gehouden.

De rechtbank doet op 4 augustus uitspraak.