Tien jaar cel geëist voor beramen liquidatie

Tegen twee mannen die ervan worden verdacht vorig jaar in Almere te hebben geprobeerd een Amsterdamse crimineel te liquideren, is woensdag tien jaar cel geëist. Het gaat om de 45-jarige Michael I. uit Amsterdam en de 23-jarige Dendrid D. uit Almere.

I. werd vorig jaar zomer met de 33-jarige Quincy S. in Almere aan de kant gezet in een gestolen BMW met valse kentekenplaten. Ze hadden een geladen wapen bij zich en waren volgens justitie op weg naar hun beoogde doelwit, de Amsterdamse crimineel Mustafa el J.

De politie kwam het moordplan op het spoor, na een tip dat S. een valse identiteit zou gebruiken en vals geld zou hebben. Tijdens het tappen van telefoons en afluisteren van gesprekken in de auto van de verdachte, bleek volgens het OM dat een liquidatie werd voorbereid. Het onderzoek hiernaar leidde de politie naar de drie verdachten en een 40-jarige vrouw uit Almere. Volgens het justitie hebben zij „zeer nauw en bewust samengewerkt om een moordaanslag op het doelwit voor te bereiden”.

De 33-jarige verdachte hoort de eis vrijdag, als hij ook terechtstaat voor het doodschieten van een onschuldige passant in de De Clercqstraat in Amsterdam in mei 2015. Die passant, Youssef el Kahtaoui, kwam om het leven toen hij uit zijn auto stapte op het moment dat bij een nabijgelegen shishalounge een schietpartij ontstond en het vuur ook op hem werd geopend. Volgens het OM was S. de schutter.

De vrouwelijke verdachte hoort op een later moment welke straf de aanklager voor haar in petto heeft.