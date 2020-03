Tien jaar cel en tbs voor wurgen ex-vriendin

Een 41-jarige man is veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging, omdat hij in juni vorig jaar zijn ex-vriendin in haar woning in Almere heeft gewurgd.

De twee hadden twee dagen eerder ruzie gehad en de man was daarover komen praten. Hij ontstak echter in woede en zegt zich niets meer te kunnen herinneren tot het moment dat de vrouw dood op bed lag. De rechtbank in Lelystad vindt dat is bewezen dat hij haar heeft gewurgd, omdat hij dat tegen zijn moeder heeft gezegd en de wurging ook uit de autopsie is gebleken.

Volgens deskundigen heeft de man verschillende stoornissen, waardoor de situatie kan escaleren als een intieme relatie dreigt uit te gaan. Hij probeert dan het tij te keren door te dreigen met zelfmoord en zelfs pogingen te doen de hand aan zichzelf te slaan, of door agressief te worden. De rechtbank neemt het advies over dat hij daarvoor moet worden behandeld.

De man kreeg eerder al gevangenisstraffen in Polen en Noorwegen voor huiselijk geweld.