Tien mensen zijn maandagmiddag gewond geraakt door een ongeval met meerdere voertuigen op de N57 bij Goedereede (Zuid-Holland). Vier gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval was de N57 tussen Stellendam en Goedereede in beide richtingen urenlang afgesloten. In de loop van de avond werd de weg weer vrijgegeven, meldde de ANWB.