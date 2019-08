Tien expo’s op nominatie beste tentoonstelling

Tien tentoonstellingen zijn genomineerd voor de Tentoonstellingsprijs, die wordt toegekend door het Museumtijdschrift. De vakjury nomineerde onder meer ‘Leonardo da Vinci’ in Teylers Museum, ‘Hockney en Van Gogh’ in het Van Gogh Museum, ‘Erwin Olaf’ in het Gemeentemuseum, ‘Escher op Reis’ in het Fries Museum en ‘Iran, bakermat van de beschaving’ in het Drents Museum.

Het publiek kiest de winnaar, die een geldbedrag van 10.000 euro krijgt. Tot 1 oktober kan worden gestemd via de website van het Museumtijdschrift. De winnende expositie wordt bekendgemaakt op 18 oktober, de Dag van de Tentoonstelling.