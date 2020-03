Tien dieren dood door brand in Safaripark Beekse Bergen

Door een brand in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn tien dieren om het leven gekomen. Het gaat om antilopes: acht impala’s en twee koedoe’s. De politie gaat uit van brandstichting. De brand woedde in de nacht van woensdag op donderdag.

De dode dieren werden donderdagochtend ontdekt toen de verzorgers begonnen aan hun ronde. Twee buitenverblijven zijn volledig afgebrand. In verband met de kou moesten de impala’s en koedoe’s binnen overnachten.

„We tasten in het duister over de toedracht van de brand”, meldt een woordvoerder. „De politie heeft de bewakingsbeelden in het bezit en wij moeten vooral de verzorgers bijstaan, die enorm zijn geschrokken.”

Safaripark Beekse Bergen is door de coronacrisis voorlopig niet toegankelijk voor publiek.