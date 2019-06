Tien arrestaties voor drugssmokkel

Tien mannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel. Volgens de Koninklijke Marechaussee zijn het allemaal (oud-)medewerkers van een logistiek bedrijf dat onder meer levert aan Schiphol. De zaak kwam aan het licht na een vondst van 27 kilo cocaïne tussen een partij bloemen aan de luchthaven in januari.

De verdachten zijn tussen de dertig en veertig jaar en komen uit Nederland, Polen, Azerbeidzjan en Letland. De aanhoudingen vonden sinds april plaats in Almere, Amsterdam en rond Schiphol. Het logistieke bedrijf zit in de buurt van de luchthaven, maar waar precies wil de marechaussee niet kwijt.

Na de vondst in januari deed de marechaussee onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek naar de herkomst van deze verdovende middelen. Daarbij is in april een zending van 160 kilo cocaïne onderschept op Maastricht Aachen Airport. Ook deze drugs waren verstopt tussen een partij bloemen.

Acht van de tien verdachten zitten nog vast. De andere twee zijn nog wel verdachten in de zaak en mogen het proces in vrijheid afwachten. Het onderzoek duurt nog voort en de marechaussee sluit meer aanhoudingen niet uit.