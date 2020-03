Tien arrestaties bij ontruiming zes kraakpanden in Rotterdam

Bij de ontruiming van zes kraakpanden in de Rotterdamse Tweebosbuurt zijn vrijdag tien mensen gearresteerd. De politie spreekt van een rustige ontruiming. Er deden zich geen ongeregeldheden voor.

In de Tweebosstraat werden twee gekraakte panden ontruimd. In een pand werd een 38-jarige man aangetroffen die is aangehouden. In de De La Reyweg en de Hilleweg werd één pand ontruimd. In de Riebeekstraat werden twee woningen ontruimd. Daarbij werden negen personen aangehouden, acht Belgen en een man uit Litouwen.

De ontruimingen vonden volgens de politie plaats na een aantal gerechtelijke uitspraken.