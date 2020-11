Tien aanhoudingen voor mishandeling jongen (14) Rotterdam

Voor de mishandeling zondag van een 14-jarige jongen uit Rotterdam zijn inmiddels tien verdachten aangehouden. Het Openbaar Ministerie meldt dat zes van hen zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris, vier zijn nog wel verdachte maar zijn heengezonden.

De mishandeling vond plaats op de Brandingdijk in de wijk Nesselande. De politie spreekt van een „ernstige mishandeling” waarbij het slachtoffer volkomen weerloos was tegen de slaande en schoppende groep. De jongen werd op zijn fiets belaagd, tegen de grond gewerkt en kreeg verscheidene schoppen tegen het hoofd. Uiteindelijk belandde hij in een sloot. Een voorbijganger greep in en waarschuwde de politie.

Het is nog onduidelijk waarom de jongen werd aangevallen en mishandeld. Zondagmiddag hield de politie al vier jongens van 14 en 15 jaar aan.