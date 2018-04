Tiels familiegraf naar museum voor oudheden

Een onlangs in Tiel gevonden 5600 jaar oud familiegraf is vanaf dinsdag te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Bij graafwerkzaamheden op bedrijvenpark Medel werden overblijfselen gevonden van zeker acht mensen, onder wie een kind van drie en een van vijf. Volgens het museum is het Tielse graf het grootste bewaarde van Nederland uit die tijd.

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er precies in het graf hun laatste rustplaats vonden, doordat de botten in de kleibodem samengeperst en door elkaar zijn geraakt. Volgens het museum is wel duidelijk dat de mensen in de buurt woonden. Er leefden jagers, vissers en verzamelaars, maar zij gingen op een gegeven moment ook vee houden en graan verbouwen.

Het museum in Leiden krijgt de grafresten te leen van museum Het Valkhof in Nijmegen en Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland.