Ticketmaster: wij stellen coronatest niet verplicht bij concert

Ticketmaster Nederland gaat geen vaccinatie of coronatest verplicht stellen als in de toekomst weer concerten of evenementen worden georganiseerd. Dat zegt een woordvoerder in een reactie op berichten dat het Amerikaanse moederbedrijf hard zoekt naar oplossingen om snel weer grote evenementen te kunnen organiseren.

Zo suggereerde Ticketmaster-baas Mark Yovich woensdag in gesprek met Billboard dat kaarthouders een ‘geverifieerde status’ krijgen als ze zijn gevaccineerd. De internationale tak van Ticketmaster spreekt met verschillende partijen over onder meer het vaccineren en het testen van bezoekers.

Zo’n voorwaarde dat kaarthouders een ‘geverifieerde status’ krijgen als ze zijn gevaccineerd of een coronatest hebben gedaan, is echter een van de talloze mogelijke oplossingen. „Maar we zijn bezig met meer alternatieven”, laat een woordvoerder van Ticketmaster Nederland weten. „Bovendien gaan wij helemaal niet over het veiligheidsbeleid. Dat soort besluiten moeten de evenementen zelf nemen, samen met de lokale of de landelijke overheid.”

Andere mogelijkheden die Ticketmaster onderzoekt, zijn het ‘contactloos’ toegang krijgen tot concerten of het streng en gereguleerd hanteren van social distancing bij evenementen of concerten. Het is volstrekt onduidelijk wanneer dit soort scenario’s daadwerkelijk in werking zouden kunnen treden, beklemtoont Ticketmaster Nederland.