Thuiszorgclub naar rechter om onthullingen

Thuiszorg Naborgh uit Rotterdam wil met een kort geding tegen KRO-NCRV en onderzoeksplatform Follow The Money voorkomen dat de eigen organisatie publiekelijk in verband wordt gebracht met mogelijke zorgfraude. Dat melden de gedaagde partijen.

KRO-NCRV’s dataplatform Pointer en Reporter Radio deden met Follow The Money onderzoek naar zorgorganisaties die hoge winsten maken. „De resultaten laten zien dat er het nodige mis is met ons zorgstelsel”, aldus Eric Smit van Follow the Money. Smit.

Net als hij ziet ook hoofdredacteur Henk van der Aa van KRO-NCRV het kort geding met vertrouwen tegemoet. „Daar waar je eerder duizenden jaarverslagen handmatig door moest lopen zie je nu in een oogopslag onverklaarbare winstmarges opduiken. Dit hebben we aangevuld met degelijk journalistiek onderzoek, met hoor en wederhoor.” Bij Thuiszorg Naborgh was maandagmiddag niemand voor commentaar bereikbaar.

De zitting is woensdag in Rotterdam. Op woensdagavond staat bij KRO-NCRV op NPO 2 een tv-uitzending van Pointer gepland. Follow The Money publiceert die dag op ftm.nl en zondag zendt Reporter Radio nog een reportage uit op NPO Radio 1.