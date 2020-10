Thuiszorg vraagt familieleden van cliënten om hulp

De druk op de thuiszorg wordt door de coronacrisis zo groot, dat de sector een beroep doet op familieleden en vrienden van cliënten. Zij kunnen het verzoek krijgen om te helpen, niet alleen met het doen van de was of het koken van eten, maar ook bijvoorbeeld bij toiletbezoek of bij het wassen van iemand.

„Het piept en het kraakt”, aldus een woordvoerder van de branchevereniging voor zorgorganisaties ActiZ. „Maar een zorgorganisatie mag niet door het ijs zakken, want de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken kun je niet op pauze zetten zoals in de ziekenhuizen.”

Het ziekteverzuim onder medewerkers loopt volgens ActiZ op. „Thuiszorginstanties zijn momenteel heel creatief in het rondkrijgen van de roosters.” Op veel plekken wordt er zorg geleverd met steeds minder mensen en dat betekent in sommige gevallen dat zorg wordt afgeschaald.

„Zorgorganisaties proberen eerst om uren in te leveren op niet-zorgtaken zoals overleggen, cursussen, opleidingen. Maar op veel plekken moet er ook al een beroep worden gedaan op mantelzorgers om zorgtaken over te nemen”, aldus de woordvoerder.

De situatie verschilt sterk per regio, aldus de woordvoerder. Hoe de komende tijd eruit gaat zien is dus ook lastig te voorspellen. „Maar we zijn op sommige plekken niet ver verwijderd van de inzet van het leger om de zorg draaiende te houden.”